20minutos.es

La Policía de la localidad holandesa de Lelystad detuvo este martes a un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y llevaba dos farolas adosadas a la parte superior de su coche, un Renault Twingo. El implicado se negó a realizar la prueba de alcoholemia y no aclaró qué quería hacer con los postes robados. Además, el vehículo carecía de seguro y no había pasado la ITV. El implicado, de hecho, estaba siendo buscado por no pagar en una gasolinera.