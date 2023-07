Condonan todos los créditos que una vecina de Huelva pidió para afrontar un tratamiento de salud de su hijo

Publicado hace 1 hora por tropezon a diariodehuelva.es

Una vecina de Huelva acaba de conseguir liberarse de una gran deuda a la que tenía que hacer frente por un endeudamiento para afrontar una grave enfermedad de su hijo. Tras divorciarse se vio en una situación muy comprometida. Sola en el cuidado de su hijo con un tratamiento que recibir, gastó todo lo que pudo para que no le faltara nada, pidiendo 12 préstamos. A pesar de ser funcionaria, el Juzgado no ha tenido dudas y ha visto que no se endeudó de mala fe por lo que ha aplicado la cada vez más conocida “Ley de la Segunda Oportunidad”.