Publicado hace 1 hora por Elnuberu a periodismodelmotor.com

Se llama Culdesac Tempe y es una comunidad en su mayoría libre de automóviles. Este lugar ha sido diseñado para que las personas vivan, trabajen y socialicen sin necesidad de tener un coche. De hecho, no hay lugares de estacionamiento para residentes. Culdesac Tempe ha sido pensada para que los residentes no tengan coche, aunque, a cambio, hay soluciones para que los desplazamientos no sean necesariamente a pie.