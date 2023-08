Competencia oculta un voto discrepante sobre la decisión de no multar a la banca por los créditos ICO

Publicado hace 1 hora por tiopio a eldiario.es

Dos meses después de archivar el expediente que abrió en 2021 a Caixabank, Banco Santander y Banco Sabadell, la CNMC no ha publicado todavía la resolución, que contenía un voto particular. A preguntas sobre este asunto, fuentes de la CNMC indican que están “ultimando la versión pública de la resolución”, aunque no hay fecha todavía para difundirla, y declinan precisar qué miembro de la Sala de Competencia formuló ese voto contrario a archivar el expediente. La ley obliga a la CNMC a hacer públicas todas las disposiciones, resoluciones,…