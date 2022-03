Publicado hace 1 hora por japego a debatecallejero.com

Va mal, por supuesto, rematadamente mal, con civiles ucranianos muriendo bombardeados, heridos, padeciendo asedios inhumanos como en Mariupol y huyendo en masa a Europa – ya han llegado dos millones y medio y subiendo… Pero la capacidad de destrucción de la artillería y aviación rusa no esconde el tremendo fracaso militar de su ofensiva. Posiblemente Putin no decidió invadir hasta un par de días antes de hacerlo pero, en todo caso, no se lo comunicó a su Estado mayor hasta el último momento...