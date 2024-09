Publicado hace 1 hora por Elnuberu a theconversation.com

Hoy en día, Florencia no sería lo mismo sin la catedral de Santa María del Fiore, ni Segovia sin su acueducto, ni Granada sin la Alhambra, ni Ciudad de México sin el Museo del Templo Mayor. No solo cambiaría el paisaje de las ciudades, sino su posicionamiento en la mente de la gente. Y se debe a que estos monumentos no solo garantizan la preservación de la identidad individual y colectiva de cada uno de los lugares en los que se ubican; también son importantes activos económicos para esas localidades.