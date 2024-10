Publicado hace 42 minutos por Lord_Cromwell a elconfidencial.com

Has estado con muchos tíos, pero ninguno de ellos era inteligente ni intelectual. Ahora te has fijado en un hombre así, como Errejón, y no sabes cómo conquistarle. Es todo un reto. Un hombre inteligente, con estudios, aficiones, bagaje cultural, amistades importantes, verborrea extrema, muy leído y, además, poderoso. Líder de masas e ídolo de toda una generación. Te tiene enamoradita, pero estás perdida. Para conseguir que este apuesto político de Unidos Podemos caiga a tus pies necesitarás algo más que un escote y una sonrisa pícara.