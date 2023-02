Publicado hace 38 minutos por PacificadorGeneracional a elconfidencial.com

"De nada te sirve cargar con la responsabilidad de ser padre o madre si de antemano sabes que no cuentas con los medios de subsistencia necesarios para ofrecer una vida medianamente cómoda y digna a la vida que vas a traer al mundo. Precisamente, esto es lo que más desalienta a las parejas para no dar el paso, con un 95%, según el INE. En ese caso, es normal que la balanza caiga sobre el no".