Cómo Defenderse de Reseñas Falsas en un Negocio

Como propietario de un negocio, es frustrante y desconcertante ver reseñas negativas sobre tus productos o servicios, ya que con una que hagan, pueden dañar tu reputación y afectar tus ingresos. Primero de todo, una reseña no puede ser fraudulenta, lo contemplan las políticas de las plataformas (TripAdvisor, Booking, Google, Airbnb, Amazon, etc.) y si la persona no ha sido cliente, mucho menos, puesto que estaría informando falsamente de una experiencia con tu negocio que no ha tenido.