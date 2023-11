Publicado hace 1 hora por Harkon a europapress.es

La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha afirmado este viernes en Pamplona que "España va a la avanzadilla" en lo que respecta a las políticas contra la lucha hacia las mujeres, pero que "es cierto que tenemos que hacer más". "No todos los Estados miembros -de la UE- son como España en lo que a esta cuestión respecta. Hemos de promover que el 'no' es 'no' y que solamente 'sí' quiere decir 'sí'". "se está intentando convencer a todos los Estados miembro para que sigan los pasos de España y que cuenten con este tipo de legislación"