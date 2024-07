Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a screenrant.com

Un nuevo cómic de Terry Crews recupera a su personaje de Idiocracy, el Presidente Camacho, en una continuación de la entrañable comedia de 2006. "Camacho es uno de los personajes más emblemáticos que he tenido la oportunidad de interpretar... Se me han acercado grandes estrellas, Will Ferrell, Bill Maher, todos diciendo: 'Tío, esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos'". Como nunca se pensó en una secuela, a Crews y Judge se les ocurrió la idea de un cómic de continuación.