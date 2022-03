"Comer menos carne sería una contribución contra Putin", dice Cem Özdemir (Ministro de Alimentación y Agricultura Alemán)[GER]

Publicado hace 1 hora por snowdenknows a welt.de

Özdemir: "Definitivamente se debe suponer que algunos alimentos se volverán más caros"[...] Incluso si Özdemir es vegetariano, no predicará que todo el mundo tiene que convertirse al vegetarianismo. “Pero digámoslo de esta manera: comer menos carne sería una contribución contra el señor Putin.” Comprar conscientemente y tirar menos comida es lo mismo. Y en principio, un sistema en el que el 60 por ciento del grano acaba en los comederos, como en Alemania, no es sostenible. "Es insostenible y no funciona en un contexto global"