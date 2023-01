«Comer carne será un tabú en Europa a mitad de siglo»

Publicado hace 10 minutos por Joachim_Ratoff a abc.es

La antropóloga Roanne Van Voorst repasa los síntomas que anuncian una sociedad donde la cría masiva de animales para alimento desaparecerá en un par de décadas. «A causa de mi trabajo en el campo antropológico, he vivido en muchos lugares del mundo donde las alternativas basadas en plantas aún no están disponibles. Allí, la gente aún vive de la carne. Pero estos pueblos apenas comen tanto como nosotros; solo comen las proteínas animales que necesitan, no más que eso. A menudo, son cazadores o agricultores locales, autosuficientes.»