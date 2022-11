Publicado hace 1 hora por nereira a cronicalibre.com

Desde el comienzo de la guerra, Wintershall DEA, que se autodefine como la “Compañía Europea independiente de gas y petróleo más grande” extrae más del 50% de su producción de estas materias de los territorios de Putin, no ha dejado de operar.La alemana BASF no sólo no ha terminado sus operaciones en Rusia a través de Wintershall DEA sino que dice que no pueden negar que los productos de su filial no se estén usando con fines militares.