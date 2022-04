El combo perfecto para Vox sobre el presunto monstruo violador de Igualada

Publicado hace 1 hora por pajaroperdigon a es.noticias.yahoo.com

Le viene maravillosamente que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Y no sólo eso. Tampoco viene de un país europeo -no es un hermano de continente-, ni tiene una capacidad económica elevada -no es un hermano de billetera. No. Es boliviano, tiene 20 años y comparte piso en una zona humilde de la ciudad. El detenido es hombre. Varón. Persona de género masculino. Los violadores son hombres. Eso es lo que tiene que quedar bien claro.