Los colegios médicos exigen que se retire el plan que permite al personal no sanitario de centros de salud «filtrar» pacientes

El programa implantado en los centros de salud para triar la demanda no tiene evidencia científica, daña la confidencialidad del paciente y resulta ineficaz, acusan los facultativos, que amenazan con ir a los tribunales. Lo cierto es que el Consello Galego de Colexios Médicos envió el 29 de diciembre un escrito avalado por un estudio realizado por once facultativos de primaria y un asesor jurídico en el que se rebatía el XIDE. Más de dos meses después no han tenido respuesta de la Consellería «ni acuse de recibo».