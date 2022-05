Un colectivo llama a no pagar en Rodalies desde el 11 de mayo y facilita colarse en Arc de Triomf

Publicado hace 48 minutos por falcoblau a europapress.es

El colectivo Batec ha llamado a no pagar en Rodalies a partir del 11 de mayo y ha facilitado colarse en la estación Arc de Trionf forzando las puertas de los accesos con cinta aislante. En un tuit explican que, desde 2008, los respectivos gobiernos estatales han ejecutado menos del 14% de las inversiones de Adif y Renfe en Catalunya, lo que provoca retrasos y averías diarias, mientras que en Madrid la inversión asciende al 153%. Los miembros del colectivo se agrupa bajo el lema 'Si Madrid no paga, no pagamos'