Colau, sobre la independencia de Cataluña: “Ahora tengo muy claro que votaría que no"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido más clara que nunca sobre cuál sería su voto en caso de que se celebrase un referéndum por la independencia de Cataluña. Ha argumentado que votaría que no en un referéndum porque le parece "irreal" y porque quiere "menos fronteras, porque no habría un reconocimiento internacional, no es viable a corto plazo, y porque estos planteamientos de maximalismos hacen que no se avance en otras cosas ”. Para Colau, ha quedado demostrado que el camino de la vía unilateral "ha hecho mucho daño".