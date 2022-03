Publicado hace 1 hora por joseangel277 a informacion.es

Cientos de personas muestran su rechazo a la participación de Emilio Doménech, "@Nanísimo" en un evento sobre nuevas narrativas. La Universidad se desmarca de un evento organizado por la Asociación de Periodistas con el patrocinio de la Generalitat. Calificaba a Elche como "la peor ciudad de toda España". "No he pisado elche en mi puta bida y no tengo intención de hacerlo, susi"