Publicado hace 52 minutos por Verdaderofalso a msnbc.com

La cofundadora de Moms for Liberty, Tiffany Justice, se une a Joy Reid en Moms for Liberty en busca de influencia sobre el contenido de la biblioteca de las escuelas públicas y más. "Estamos hablando de una biblioteca de una escuela pública", le dice Justice a Joy de lo que muchos llaman las prohibiciones de libros resultantes de facto. "Los niños no tienen acceso sin restricciones a Internet en la escuela".