Las multas de tráfico son una de las cosas a las que más temen los conductores. No ver un STOP o un ceda el paso a la hora de maniobrar en un cruce puede darnos un disgusto económico un tiempo después de haber cometido la infracción. No obstante, para las empresas de coches autónomos que operan en el estado de California en EEUU esto no es un problema, pues aprovechan un vacío legal para no recibir multas. Los coches autónomos son vehículos sin conductor que funcionan gracias a la inteligencia artificial, y llevan ya varios años...