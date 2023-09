La cocaína de los pesqueros se movía desde Poio

Publicado hace 1 hora por filemon314 a elprogreso.es

Los detenidos presumían de sus 'trabajos' a través de redes sociales. El presunto cabecilla se cuidaba mucho de no llamar la atención (si bien se movía en coches de altísima gama), pero no algunos de sus colaboradores. Algunos de los detenidos en la provincia de A Coruña no solo hacían gala de su ocupación sino que llegaban a subir vídeos a las redes sociales con sus propias imágenes.