La cobertura legal enfanga el proyecto de Fertiberia para enterrar los fosfoyesos

La Abogacía del Estado pide que el proyecto de Fertiberia para enterrar los fosfoyesos en Huelva cuente con una nueva evaluación ambiental. El abogado del Estado considera que el sistema de “cierre y apilamiento” no procede, dado que implica importantes consecuencias ambientales, “debiendo valorarse la posibilidad de una alternativa que implique, no el apilamiento, sino la retirada de los residuos.” A causa de esta demanda FERTIBERIA no puede proceder, por el momento, a ejecutar su proyecto, que consistía en “el sellado de un vertedero”