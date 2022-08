La CNMV blinda el expediente de Borrell sobre las acciones de Abengoa pese a que el Supremo lo declaró no confidencial

Publicado hace 17 minutos por candonga1 a eldiario.es

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) insiste en blindar el expediente sancionador contra Josep Borrell, al que multó por vender acciones de Abengoa con información privilegiada cuando era consejero. El organismo no publicará ni partes del dossier pese a que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado la razón a Transparencia y fallaron que no era confidencial. La CNMV considera ahora que, pese a que la multa se publicó en el BOE, eso no era una amonestación pública y que, por lo tanto, necesitaba el permiso del Alto Repre