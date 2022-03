Publicado hace 3 años por ccguy a es.gizmodo.com

El miércoles los radares de control de velocidad de Nueva York dejaron de multar. La ciudad ya no está autorizada a entregar multas de $50 a los automovilistas cazados por las cámaras. Para los conductores que pensaban que los radares eran una violación flagrante del debido proceso, son buenas noticias. Para aquellos que afirmaban que las cámaras ayudaban a reducir los accidentes y las muertes en las carreteras, como la propia ciudad, no tanto. Pero la razón por la cual han sido desactivados en realidad no tiene nada que ver con los radares.