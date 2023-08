Cinco años de cárcel para un marroquí por criticar al rey por sus vínculos con Israel [EN]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a timesofisrael.com

Said Boukioud, de 48 años, apela la condena por su publicación en Facebook; el abogado defensor califica la decisión de "dura e incomprensible" y afirma que su cliente no pretendía ofender al rey. Un marroquí ha sido condenado a cinco años de cárcel por criticar al rey en Facebook por la normalización de los lazos del país con Israel, según informó el miércoles a la AFP su abogado. Said Boukioud, de 48 años, "fue condenado el lunes a cinco años de cárcel por sus publicaciones en Facebook en las que denunciaba la normalización con Israel de una