Cierra Pescadería Pepe

Publicado hace 46 minutos por imagosg a 7canibales.com

El 31 de diciembre acabó todo para la Pescadería Pepe. Me duele el cierre de la Pescadería Pepe. Debería dolernos a todos. Me duele mucho, porque es el escaparate de un tiempo que termina y habla de cosas que vivo y preferiría no vivir