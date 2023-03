El ciclo vicioso de la política republicana (Roger Senserrich)

Publicado hace 12 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

Como he mencionado alguna vez, el modelo de negocio de los medios conservadores americanos, empezando por Fox News, no es uno de noticias sino de lealtad. El papel de Fox no es informar, sino dar a su audiencia la sensación de ser representados, de ser alguien que escucha y cubre sus preocupaciones y quejas. La línea editorial de Fox News, por tanto, es a la vez faro y espejo: ejercen de guía sobre la agenda conservadora, ofreciendo de manera incansable temas con los que indignarse, pero también reflejan lo que la audiencia quiere escuchar.