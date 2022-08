Publicado hace 46 minutos por dmeijide a eldiario.es

Un informe clasificado de la CIA muestra que la agencia no ha podido encontrar ninguna prueba para apoyar la decisión de Israel de calificar a seis destacadas ONG palestinas como “organizaciones terroristas”. En octubre de 2021 Israel designó como grupos terroristas a las ONG Addameer (asistencia legal a presos palestinos), Al-Haq (una de las organizaciones más antiguas del mundo árabe dedicada a documentar violaciones del Estado de derecho), Defense for Children International–Palestine, Bisan Center for Research and Development (apoyo a comun