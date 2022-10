Publicado hace 18 minutos por Paladio a df.cl

El último CyberMonday fue un reflejo del momento económico que vive el país y no alcanzó los números esperados, finalizando con una caída de cerca de 8% en ventas respecto a la edición 2021. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) cerró con un monto estimado de compras de US$ 399 millones, en comparación a los US$ 433 millones con que terminó el año pasado. EL gremio había fijado como objetivo que se igualaran los niveles de la última versión.