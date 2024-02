Publicado hace 19 minutos por gadolinio a elpais.com

Las personas taller o puente ayudan al otro a pasar de una etapa de su vida a otra aportando en el camino aprendizajes, cambios y lecciones. De no existir una comunicación constante y honesta, se encuentran en una situación de desequilibrio, pues el otro no se encuentra en la misma situación emocional, por lo que cuando atraviese la pasarela y se dirija a su siguiente relación, la frustración puede invadir a quien después de haber invertido tiempo y emociones en otra persona, comprueba que la versión mejorada de su ahora ex está en brazos de ot