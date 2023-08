Charlize Theron se niega a ganar 18 kilos otra vez para interpretar un papel

Publicado hace 1 hora por mogukceri a 20minutos.es

En esta vida, nadie es inmune a los estragos de la edad, ni siquiera Charlize Theron. Tras haberse sometido a drásticos periodos de ganancia y pérdida de peso para filmes como Monster y Tully, la actriz sudafricana reconoce que ya no le quedan ganas ni fuerzas de jugar con su metabolismo. "Nunca jamás volveré a rodar una película y decir 'Vale, ganaré 18 kilos'. Y no volveré a hacerlo porque ya no me los puedo quitar", señaló T