La ceremonia de la confusión permanente

(...) Esta es la hipótesis de cómo podría terminar esta guerra. Se trata de un escenario, no de un pronóstico: la guerra de trincheras continuará. Un Occidente aquejado de déficit de atención acabará por perder la paciencia, ya sea por presión política o porque la distracción la lleve a Taiwán. Lo que sí aumentará será la presión para lograr un acuerdo de paz que garantice a Ucrania la independencia y, quizás, aunque no lo veo viable, una parte de sus territorios. Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN.