No ha sido un buen año para los padres de Assassin's Creed y Rainbow Six, la compañía gala se ha quedado muy lejos de los resultados deseados y su CEO, Yves Guillemot no ha querido ser ajeno a la situación. Un informe reciente de la compañía publicado por Axios refleja que Guillemot estaría renunciando a cerca de un tercio de su compensación anual para el próximo año.