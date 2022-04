El centro de salud de Ourol se queda sin su único médico y el SERGAS solo garantiza su remplazo hasta el 28 de abril

Publicado hace 2 horas por filemon314 a galiciapress.es

La situación en el municipio lucense es muy delicada, ya que por la baja del único médico del centro, los días 11, 12 y 13 de abril estuvieron sin nadie en el centro de salud. José Luís Pajón ha apelado a que se trata de un ayuntamiento rural, "envejecido y esta situación no es nada buena para que no venga nadie aquí y los que hay se marchen". Por ello, si no se resuelve sus vecinos tendrán que ir a consulta al municipio de Viveiro, porque la facultativa que tienen ahora sólo permanecerá en Ourol hasta el 28 de abril.