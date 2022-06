Publicado hace 2 días por Ratoncolorao a jenesaispop.com

El autor de ‘Million Dollar Baby‘ ha pedido perdón al Sónar, como recoge El País: “Pido perdón a los trabajadores del Sónar que tuvieron que aguantarme, lo siento de corazón”. Sobre el acoso, explica: “No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco”. En su nueva canción justifica: “dicen que iba drogado, estoy drogado todos los días”