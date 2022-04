Publicado hace 23 minutos por MiguelDeUnamano a ctxt.es

Quienes justifican estos hechos cuando se usan contra los independentistas ¿están dispuestos a vivir en un mundo en el que si sus ideas políticas no coinciden con las de la mayoría gobernante pueden ser espiados de esta manera? No es plausible. Más bien defienden que se use contra sus enemigos pero nunca aceptarían que se hiciera con ellos, que tienen la razón. Y sin embargo, están poniendo las bases para que así sea. Cuando el garante de los derechos ampara a quien los vulnera, la democracia se tambalea.