Cassidy Hutchinson dice que hablar en contra de Trump llevó a amenazas de violencia (Eng)

El testimonio de Hutchinson ha sido negado por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Tony Ornato, el agente del Servicio Secreto Bobby Engel y el propio Trump. La semana pasada, el expresidente le dijo a "Meet the Press" que "Ella es... la cuenta más loca que he escuchado. Quieres decir que yo estaba en la Bestia, y ella dijo que yo estaba en la Bestia, y el Servicio Secreto no quería, así que tomé a un tipo que era como un cinturón negro en karate y le agarré el cuello y traté de ahogarlo. Qué ridículo».