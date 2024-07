Publicado hace 1 hora por nereira a rtve.es

La Casa Blanca ha tachado de "absolutamente falsa" la información publicada por The New York Times que afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho a un aliado que estaba sopesando si seguir adelante o no con su candidatura para su reelección en los comicios de noviembre. La cadena CNN ha informado después que el mandatario había reconocido a su círculo cercano que los próximos días son críticos.