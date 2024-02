El cartel del Cristo de Sevilla es de los otros

Publicado hace 33 minutos por tiopio a es.ara.cat

Lo curioso es que, al bucear en el submundo de las redes sociales, a las críticas al cartel nadie pronunciaba la palabra gay o afeminado. Se hacía referencia a que no los representaba, que no guardaba la tradición hispalense de la Semana Santa. Y yo les creo, en serio, porque esa es la respuesta racional que se dan a sí mismos. Sin embargo, hay una respuesta irracional que nadie quiere dar en público: la Semana Santa es sólo para los nuestros, para los míos. Los demás no tienen derecho a nuestras tradiciones. Y no deja de ser irónico que lo…