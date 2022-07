La carta del bombero Fran al "pirómano" de Tenerife: "No perdono que me separes 15 horas de mi familia"

Publicado hace 1 hora por nereira a diariodeavisos.elespanol.com

Pero no has vencido. Tras 5 días no has vencido. Hemos ganado los buenos, los que nos quemamos las cejas y recibimos abrazos de gente desconocida. Vivirás siempre con el miedo de que la policía haya seguido la cobertura de tu móvil y por triangulación de repetidores te localice…. ¿Qué, ya no estás tan seguro? Recuerda que aunque apagues tu teléfono siempre habrá fórmulas para saber que estuviste en unas determinadas coordenadas.Ahora intenta dormir con eso, sabiendo que mañana irán a por ti. No has vencido al pueblo canario,lo has unido más.