La carta del acusado de matar a Marta Calvo: «No soy un monstruo asesino de mujeres»

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a abc.es

«Soy Jorge. Esto fue un accidente. Nunca me imaginé que mi vida fuera a terminar de esta forma. Temo que me tomarán como un monstruo asesino de mujeres, el cual no soy, por eso prefiero morir. Respeto y amo a las mujeres. La carta señala que, tras tener relaciones sexuales durante la noche, al despertar al día siguiente, la joven estaba muerta. «Al ver la situación me dejé llevar por el pánico y no supe que hacer, más que querer morir junto a ella» «Como no podía sacarla compré una sierra para poder cortar sus extremidades"