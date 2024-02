Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a cadenaser.com

David González, SER Gijón: "Aquí hay escepticismo absoluto, no hay casi nada, excepto un proyecto de reforma del Molinón que no tiene ni porque salir adelante, porque al ser público hay que sacarlo a concurso. El gran problema en este momento es quién paga la fiesta. Si hay sede, hay financiación y si hay financiación, hay sede, ese es el eslogan que esgrimen. No va a salir de las arcas públicas".