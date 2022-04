Publicado hace 1 hora por pepel a 20minutos.es

El pasado jueves, tras lograr que se aprobase el plan económico contra la guerra en Ucrania, en el Gobierno había cierta sensación de alivio. Eso sí, no será una emoción eterna a juzgar por otra importante normativa que el Ejecutivo deberá aprobar en un plazo no demasiado extenso. Se trata del fondo público de pensiones impulsado por el Ministerio de Seguridad Social, que tendrá que estar aprobado antes del 1 de julio para no poner en riesgo la llegada de fondos europeos.