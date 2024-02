Publicado hace 21 minutos por doctoragridulce a letraslibres.com

(...) La de Carlos Vermut va a ser otra telenovela basada en hechos reales. El mismo periódico que ofreció en exclusiva las acusaciones lamentaba al día siguiente la escasez de linchadores. Irán saliendo noticias sobre el proceso en los próximos meses e irá apareciendo más gente dándose golpes en el pecho. Pero a pesar de ello no van a desaparecer las agresiones y no se va a creer más a las víctimas; no van a salir ganando las mujeres ni la justicia. Solo va a sacar tajada el periódico que dio la información y el resto del cienpiés mediático.