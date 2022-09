Publicado hace 56 minutos por zanguangaco a elmundo.es

Las encuestas apuntan a que solo un 46% de las nuevas generaciones cree que el hijo de Isabel II será un buen rey, y el 25% opina que lo hará mal. "Los jóvenes no sentimos antipatía por la monarquía, sino apatía. No creo que seamos muy monárquicos, no sentimos mucha conexión con la realeza, sobre todo con Carlos. Y con todo lo que hemos visto sobre el príncipe Andrés en las noticias... esa desconexión ha ido en aumento", opina Simran, estudiante londinense de derecho, de 21 años.