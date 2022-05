Publicado hace 1 hora por fareway a elperiodico.com

El 'expresident' Carles Puigdemont ha anunciado a los militantes de Junts per Catalunya su decisión de dejar de presidir el partido tras el congreso de junio. En una carta a los asociados, Puigdemont argumenta que el partido necesita "una presidencia más implicada de lo que yo no he sido".