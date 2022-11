Publicado hace 1 hora por Casiopeo a elboletin.com

En estos días se han atendido crisis convulsivas, shocks anafilácticos o dolores torácicos en centros donde no había profesionales de medicina”. Así lo denuncia la Plataforma SAR Madrid, formada por profesionales de los Servicio de Atención Rural (SAR), que afirma que “esto ha podido suponer un retraso en su tratamiento”. Pero esto no es lo más grave. Y es que, apuntan que, “aunque por el momento no ha habido resultado de daño o muerte, tarde o temprano puede llegar a ocurrir”. Los casos de gravedad que llegan a los Puntos de Atención