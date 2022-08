La cantidad de personas con autorización "Top Secret" en EE.UU. te sorprenderá

Publicado hace 9 minutos por Yorga77 a cnnespanol.cnn.com

La pregunta central que rodea la búsqueda de Mar-a-Lago por parte del FBI la semana pasada es la que sigue sin respuesta: ¿qué documentos tenía el expresidente Donald Trump y por qué el Gobierno está tan decidido a recuperarlos? Hay otras preguntas, por supuesto. ¿Tomó el material porque pensó que era "genial", como una especie de trofeo? ¿O vio alguna ventaja en tenerlo?, se preguntó la reportera de The New York Times Maggie Haberman durante una aparición en el programa "New Day" de CNN el lunes.