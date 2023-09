Cándido Méndez, contra el pacto con Puigdemont y la amnistía: "Si esto sigue así, es mejor ir a elecciones"

Publicado hace 37 minutos por mogukceri a elespanol.com

"No soy partidario de la gran coalición, pero no soy partidario tampoco de la gran chapuza: hay caminos intermedios" / "La amnistía es un elemento de dimensiones políticas, no puede formar parte de un pacto social como pretende Yolanda Díaz" / "Con la Covid, la UE pasó de ser la madrastra que fue en la recesión anterior a hada madrina: ahora será la madre rigurosa".